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Саакашвілі запропонує Нацраді реформ законопроект про державно-приватне партнерство

Новини » Політика     15.05.2020 - 01:18
Саакашвілі запропонує Нацраді реформ законопроект про державно-приватне партнерство
Фото: Михайло Саакашвіли (РБК-Україна)

Основні функції належатимуть приватним суб'єктам

Саакашвілі запропонує Нацраді реформ законопроект про державно-приватне партнерство. Про це заявив голова комітету з питань реформ України Михайло Саакашвілі в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідно до законопроекту, основні функції належатимуть приватним суб'єктам.

"Я хочу запропонувати Національній раді реформ новий закон про державно-приватне партнерство, де основні функції, повинні належати приватним суб'єктам, дуже розумним, дуже талановитим українцям", - заявив Саакашвілі.

За його словами, такий крок допоможе створити у державі до 80% нових робочих місць.

"Головне, що Україна повинна отримати, - це державно-приватне партнерство. Ми повинні з малим і середнім бізнесом підняти це партнерство і сказати: держава може виконувати тільки ось ці функції, а всі інші функції - це тільки можна разом з людьми, які створюють добробут цієї країни, які створюють 80% робочих місць", - додав він.

Нагадаємо, ввечері 7 травня президент Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Зеленський висловив сподівання, що Саакашвілі зможе надати імпульс Нацраді реформ.

Пізніше Зеленський заявив, що очікує в найближчі місяці позитивних результатів від діяльності Саакашвілі на займаній посаді.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України СаакашвіліВерховна Рада
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