НАБУ оголосило підозру колишньому першому заступнику глави НБУ

Фото: Олександр Писарук (з відкритих джерел)

Крім нього оголосили підозру ще 7 особам

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як зазначається, тепер суд обере йому запобіжний захід.

Крім нього оголосили підозру ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишнього першого заступника голови НБУ; ексдиректора Генерального департаменту банківського нагляду; колишнього в.о. начальника управління НБУ по м. Києву та Київській обл.; ексголову спостережної ради ПАТ "ВіЕйБі Банк"; ексзаступника голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк"; трьох посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

"Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.5. ст.191 Кримінального кодексу України ("Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

Слідство з’ясувало, що в жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча банк не подав всіх необхідних для цього документів (як от програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що, реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених "ВіЕйБі Банком". Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк".

"Це - на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним. Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, "ВіЕйБі Банк" не повернув", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора співробітники Національного антикорупційного бюро в "Райффайзен Банк" його затримали. Писарук раніше обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

РБК-Україна писало, що тиждень тому в Києві був затриманий головний юрисконсульт Національного банку України під час отримання 15 тисяч доларів хабара.