В Офісі президента озвучили позицію щодо примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську

"Повітряний інцидент в Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент повинен однозначно. Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасному світу", - заявив Подоляк.

За його словами, очевидно також, що цей акт нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного сценарію, додає радник глави ОП.

"Зрозуміло, що офіційний Мінськ байдужий до власної репутації і тому засобів впливу не так багато - тільки ізоляції й тільки істотні фінансово-торговельні обмеження. Зрозуміло також, що якби подібний інцидент з силовим примусом іноземного пасажирського авіалайнера до невмотивованої посадки трапився у вільній країні, наслідки були б набагато важче. Аж до вигнання з адекватного міждержавного спілкування", - каже Подоляк.

Ще один найважливіший аспект цієї історії, зазначає він, в результаті даної операції сам Лукашенко і Білорусь в цілому остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і нерукоподатності.

"Ніякого компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо. Єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ. Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшою максимальною дискредитацію нашої країни", - резюмує радник глави ОП.