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В Офісі президента озвучили позицію щодо примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську

Автор: РБК-Україна

В Офісі президента України вважають, що вимушена посадка літака Ryanair в Білорусі - прояв міжнародного тероризму. Інцидент вимагає жорсткої юридичної оцінки.

Про це повідомив радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

"Повітряний інцидент в Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс - це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент повинен однозначно. Примус пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом "про мінування" і під конвоєм військової авіації - безумовний і демонстративний виклик сучасному світу", - заявив Подоляк.

За його словами, очевидно також, що цей акт нинішньої білоруської держави вимагає обов'язкової жорсткої юридичної оцінки. Мінімально це може бути "заборона на небо", ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально - прямі персональні санкції щодо авторів даного сценарію, додає радник глави ОП.

"Зрозуміло, що офіційний Мінськ байдужий до власної репутації і тому засобів впливу не так багато - тільки ізоляції й тільки істотні фінансово-торговельні обмеження. Зрозуміло також, що якби подібний інцидент з силовим примусом іноземного пасажирського авіалайнера до невмотивованої посадки трапився у вільній країні, наслідки були б набагато важче. Аж до вигнання з адекватного міждержавного спілкування", - каже Подоляк.

Ще один найважливіший аспект цієї історії, зазначає він, в результаті даної операції сам Лукашенко і Білорусь в цілому остаточно перейшли в розряд максимальної токсичності і нерукоподатності.

"Ніякого компромісного виходу з тривалої політичної кризи за участю європейських посередників більше неможливо. Єдиний шлях у Лукашенка - остаточно розчинити свою країну в РФ. Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ. Більш того, зараз вже абсолютно очевидно, що саме РФ свого часу готувала щось подібне для України. У вигляді неіснуючої "спецоперації" з точно таким же примусовим сценарієм і подальшою максимальною дискредитацію нашої країни", - резюмує радник глави ОП.

Нагадаємо, вчора у Білорусі затримали журналіста засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську, а після цього відбулося затримання.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку. Для цього залучили ВПС Білорусі за участю винищувача-перехоплювача. Диспетчери наказали пасажирському літаку здійснити посадку в Мінську, інакше він буде збитий.

Також ми писали, що світова спільнота моментально відреагувала на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу. Вони закликають звільнити журналіста.

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