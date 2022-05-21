В Офісі президента відповіли Берлусконі щодо поступок Росії і назвали його "лузером"

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі своєю заявою про те, що Україна нібито має прийняти вимоги Росії, показав себе "лузером". Українці знають за що б'ються, і тому здобудуть перемогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За його словами, якщо слухати експертів, то Україна вже тричі мала замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики і здати половину країни Росії.
"Якби кожен раз, коли хто-небудь говорить "це неможливо", ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, тому що Росія сильна" - це говорить лузер, який в душі вже програв. У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б'ємося. Ось тому ми переможемо", - додав Подоляк.
Зазначимо, напередодні Берлусконі висловив думку, що Європа повинна переконати Київ прийняти вимоги Росії.
"Необхідно якомога швидше досягти миру. Я вважаю, що Європа повинна об'єднати зусилля, щоб висунути мирну пропозицію для (президента Росії, - ред.) Путіна і українців, спробувавши переконати українців прийняти умови Путіна", - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про впевненість у тому, що перемога над Росією буде здобута на полі бою.
За його словами, на сьогодні проти російської армії воюють 700 тисяч українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.