В Офісі президента відповіли Берлусконі щодо поступок Росії і назвали його "лузером"

За його словами, якщо слухати експертів, то Україна вже тричі мала замерзнути взимку, в березні залишитися без електрики і здати половину країни Росії.

"Якби кожен раз, коли хто-небудь говорить "це неможливо", ми опускали руки, у нас би вже не було країни. Якщо чуєте "Україні доведеться жертвувати територіями, тому що Росія сильна" - це говорить лузер, який в душі вже програв. У нас немає іншої країни, ми знаємо, за що б'ємося. Ось тому ми переможемо", - додав Подоляк.

Зазначимо, напередодні Берлусконі висловив думку, що Європа повинна переконати Київ прийняти вимоги Росії.

"Необхідно якомога швидше досягти миру. Я вважаю, що Європа повинна об'єднати зусилля, щоб висунути мирну пропозицію для (президента Росії, - ред.) Путіна і українців, спробувавши переконати українців прийняти умови Путіна", - підкреслив він.