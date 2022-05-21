Зеленський про війну в Україні: перемога буде в бою, кінцівка - за столом переговорів

Україна доб'ється перемоги у війні з Російською Федерацією на полі бою. Але її завершення все одно буде обговорюватися за столом переговорів.

"Не ми починали війну, це правда, але нам її закінчувати. Я думав, що закінчити можна суто діалогом. Зараз я розумію, що завершення також буде дипломатичним, саме завершення. Але, на жаль, я думав, що це діалог, у якого є відповідний термін", - зазначив він.

За його словами, він розраховував, що в діалозі з Росією можна знайти відповіді на багато питань.

"А зараз це як автомобіль - не бензиновий і не електромобіль, а гібрид. Тому і війна така складна, і перемога буде дуже складна і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Тому що є речі, які окрім як за столом переговорів ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація - не віддати нічого", - додав Зеленський.