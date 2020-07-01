В Офісі президента відреагували на відставку Смолія

Офіс президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія. У президента закликали позбавити політичного забарвлення дискусії щодо діяльності НБУ.

Про це повідомили в прес-службі ОП.

Наголошується, що правління НБУ продовжить свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що дискусії щодо діяльності НБУ "повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".

Нагадаємо, ввечері 1 липня стало відомо, що голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск".

Водночас, його заступники вирішили не йти у відставку.

РБК-Україна писало, що питання відставки Якова Смолія буде розглядатися на засіданні фракції "Слуги народу"