В Офісі президента відреагували на відставку Смолія

В ОП заявили, що дискусії щодо діяльності НБУ мають бути без політичного забарвлення
Офіс президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України Якова Смолія. У президента закликали позбавити політичного забарвлення дискусії щодо діяльності НБУ.
Про це повідомили в прес-службі ОП.
Наголошується, що правління НБУ продовжить свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", - йдеться в заяві.
Також наголошується, що дискусії щодо діяльності НБУ "повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".
Нагадаємо, ввечері 1 липня стало відомо, що голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск".
Водночас, його заступники вирішили не йти у відставку.
РБК-Україна писало, що питання відставки Якова Смолія буде розглядатися на засіданні фракції "Слуги народу"
Автор: Инна Собора