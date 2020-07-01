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Заступники голови НБУ Смолія вирішили не йти у відставку

Новини » Політика     01.07.2020 - 22:15
Заступники голови НБУ Смолія вирішили не йти у відставку
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Члени правління НБУ не хочуть порушувати макрофінансову стабільність

Заступники голови Національного банку України вирішили не йти у відставку. Раніше заяву про відставку подав глава НБУ Яків Смолій.

Про це йдеться в заяві членів правління НБУ.

Правління НБУ вирішило залишитися на своїх посадах, щоб не порушувати макрофінансову стабільність.

"Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку про відставку і поділяють його застереження щодо систематичного політичного тиску. Правління вважає своїм обов'язком продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку", - йдеться в заяві.

Також члени правління закликали президента, уряд і політиків дати можливість НБУ "виконувати функції, покладені на центральний банк".

Відзначимо, до складу плавлення НБУ входять перший заступник Катерина Рожкова, а також заступники Роман Борисенко, Дмитро Салогуб, Сергій Холод і Олег Чурий.

Нагадаємо, 1 липня глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через "систематичного політичного тиску". За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та фінансової політики парламенту Ярослава Желізняка, наслідками відставки Смолія може бути припинення або значне послаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Раніше РБК-Україна писало, що фінансовий комітет Верховної ради розкритикував роботу Нацбанку та його керівництва, після чого в парламенті заговорили про відставку Смолія.

Також повідомлялося, що рада НБУ відмовився розглядати призначення заступника Смолія на другий термін.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Національний банк УкраїниотставкаЯків Смолій
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