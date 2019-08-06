В Офісі президента анонсували зменшення ціни на е/e для підприємств

За два тижні буде підготовлено проект рішення щодо зменшення ціни на електроенергію для підприємств. Про це заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник Володимира Зеленського в уряді нагадав, що у президента неодноразово виступали за відтермінування введення ринку електроенергії.

"Ми неодноразово виступали за те, щоб відтермінувати введення ринку (електроенергії - ред.), яке відбулось з 1 липня. Президент України подавав два законопроекти в парламент. Переконував та намагався переконати прем'єр-міністра, але, на жаль, не був почутий. І уряд, і парламент вирішили, що це має відбутись з 1-го. Власне, це і відбулося із зростанням ціни електроенергії на 25%. Наша базова позиція - просто перекласти це на кінцевого споживача, це не є правильним", - сказав він.

За словами Геруса, наразі розробляються механізми щодо пониження ціни на електроенергію для підприємств мінімум на 10%.

"Ми зараз розробляємо механізми, йде спілкування з регулятором і Міністерством енергетики, щоб прийняти певне рішення, щоб відбулось пониження мінімум на 10% ціни електроенергії для підприємств, у тому числі для водоканалів з поточного рівня, з рівня станом на початок серпня. Подивимось, за тиждень-два, можливо, буде проект рішення, як можна далі цю ситуацію виправляти", - заявив представник президента у Кабміні.

Нагадаємо, на початку липня "Укренерго" заявило про загрозу новому ринку електроенергії.

Як писало РБК-Україна раніше, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року. Нормами закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році, передбачені різні механізми купівлі-продажу електроенергії: обопільні умови, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Відзначимо, в червні президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.