В Офісі генпрокурора назвали проблеми у справі збитого літака МАУ

В Офісі генерального прокурора розповіли, як ведуть розслідування обставин катастрофи літака "МАУ" над Тегераном. Слідчі не мають доступу до місця авіакатастрофи та свідків.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, це розслідування ведеться в таких умовах, як щодо окупованих українських територій.

"Зараз ми ведемо розслідування при нестачі доступу до місця вчинення злочину та його наслідків, без доступу до свідків трагедії і навіть при безмовній тиші про створення міжнародної слідчої групи з боку Ірану. Тобто в таких же умовах, як щодо окупованих територій Криму і Донбасу, при обмеженому доступі", - сказав він.

Він додав, що зараз Україна очікує відповіді від Ірану на 4 запиту про міжнародну правову допомогу, які вислали ще в перші місяці після трагедії.

Крім того, за його словами, аналізується інформація про попередні рейси, які передували вильоту Боїнга-737 з аеропорту Тегерана, а також останні вильоти літаків МАУ. Вивчаються дані з космічних апаратів, які могли зафіксувати катастрофу.

Нагадаємо, раніше Іран підтвердив готовність відправити "чорні ящики" до Франції та офіційно звернувся за допомогою в Париж.

Пізніше в МЗС України заявили, що розшифровка "чорних ящиків" літака МАУ триватиме менш як тиждень.

Також РБК-Україна писало, що уряд Ірану погодилося виплатити компенсацію сім'ям іноземних громадян, загиблих при катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України".

Український літак МАУ був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті інциденту загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.