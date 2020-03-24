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Офіс протидії рейдерству змінив порядок роботи на час карантину

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 18:28
Офіс протидії рейдерству змінив порядок роботи на час карантину
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд скарг на час карантину відбуватиметься одноособово 

Офіс протидії рейдерству змінив порядок своєї роботи з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19 на час карантинних обмежень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Вказано, що з 14 березня 2020 року розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України відбувається одноособово, без запрошення скаржників і заінтересованих осіб упродовж 24 годин.

"У Міністерства юстиції України є інструменти для миттєвого реагування на незаконні дії державних реєстраторів. Розгляд відповідної скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно і одноособово... Подати скаргу можна через портал державних послуг iGov https://igov.gov.ua/service/333/general або через поштові скриньки, розташовані в центральній будівлі Мін'юсту та Офісі протидії рейдерству", - вказано у повідомленні.

У Мін'юсті додали, що проводжує працювати гаряча лінія 044-237-09-96 для отримання консультацій.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Кабінет міністрів України запустив офіс протидії рейдерству.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документ удосконалить процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.

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