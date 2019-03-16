ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Закарпатській області чоловік на "євроблясі" прорвав кордон

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 10:57
У Закарпатській області чоловік на "євроблясі" прорвав кордон
Фото: затримання порушника на "євроблясі" (dpsu.gov.ua)

Власник "євробляхи" з другого разу прорвав кордон, але незабаром був затриманий

У Закарпатській області чоловік на "євробляхі" прорвав кордон після того, як йому повторно відмовили в можливості ввезення автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора ввечері прикордонники двічі затримували чоловіка, який намагався ввезти "євробляху" через автомобільний пункт пропуску "Ужгород". Зокрема, після того, як він отримав картку відмови за порушення, чоловік замість повернення до Словаччини на швидкості попрямував у бік Ужгорода. Прикордонний наряд затримав його і оштрафував.

Однак через кілька годин він спробував повторити маневр. Отримавши чергову картку відмови, він зробив вигляд, що розвертається в бік Словаччини, проте змінив напрям і на високій швидкості поїхав у напрямку Ужгорода. На виїзді з пункту пропуску він збив тиловий шлагбаум, а також пошкодив авто на засобі для примусової зупинки. Порушника затримали в Ужгородському районі, доставили в поліцію, а автомобіль вилучили.

 

Фото: затримання порушника на "евробляхе" (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в ДФС назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "євробляхи".

Відзначимо, через механізми пільгового розмитнення до бюджету України надійшло 13,6 млрд гривень.

 

У Закарпатській обл. керівника облавтодору підозрюють у заволодінні бюджетними коштами
Новини України кордонЗакарпатська областьевробляха
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся