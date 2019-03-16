У Закарпатській області чоловік на "євроблясі" прорвав кордон

Фото: затримання порушника на "євроблясі" (dpsu.gov.ua)

Власник "євробляхи" з другого разу прорвав кордон, але незабаром був затриманий

У Закарпатській області чоловік на "євробляхі" прорвав кордон після того, як йому повторно відмовили в можливості ввезення автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора ввечері прикордонники двічі затримували чоловіка, який намагався ввезти "євробляху" через автомобільний пункт пропуску "Ужгород". Зокрема, після того, як він отримав картку відмови за порушення, чоловік замість повернення до Словаччини на швидкості попрямував у бік Ужгорода. Прикордонний наряд затримав його і оштрафував.

Однак через кілька годин він спробував повторити маневр. Отримавши чергову картку відмови, він зробив вигляд, що розвертається в бік Словаччини, проте змінив напрям і на високій швидкості поїхав у напрямку Ужгорода. На виїзді з пункту пропуску він збив тиловий шлагбаум, а також пошкодив авто на засобі для примусової зупинки. Порушника затримали в Ужгородському районі, доставили в поліцію, а автомобіль вилучили.

Фото: затримання порушника на "евробляхе" (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в ДФС назвали найдорожчі і найдешевші розмитнені "євробляхи".

Відзначимо, через механізми пільгового розмитнення до бюджету України надійшло 13,6 млрд гривень.