Офіс президента просить Кабмін внести подання на звільнення Кличка

Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

Як розповіло джерело, звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним президентом.

"Кабмін вніс подання на всіх губернаторів, а на голову КМДА немає. Тепер їм надіслали відповідне звернення. Але голова КМДА може бути перепризначений", - сказав співрозмовник.

У коментарі РБК-Україна прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від Офісу президента. Він також сказав, що він буде оброблятися в установленому законом порядку.

Додамо, Кличко на посаді глави КМДА близько п'яти років - з 25 червня 2014 року.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що з мером Києва у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

РБК-Україна раніше писало, що 11 червня Зеленський звільнив 15 голів ОДА: були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.

Додамо, що Зеленський вже призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації, а підприємця Ігоря Бондаренка - главою Закарпатської області. Новим головою Івано-Франківської області став один з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Денис Шмигаль. Президент також призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна.