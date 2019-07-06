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Зеленський назвав нового главу Івано-Франківської ОДА

Новини » Політика    06.07.2019 - 12:43
Зеленський назвав нового главу Івано-Франківської ОДА
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com / Денис Шмигаль)

Новим главою Івано-Франківської ОДА стане Денис Шмигаль

Посаду очільника Іван-Франківської обласної державної адміністрації займе Денис Шмигаль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час представлення глави Львівської ОДА, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, новим главою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду очільника Львівської ОДА Денис Шмигаль.

"Ми бачимо його (Шмигаля - ред.) главою Івано-Франківської області... Ми вирішили, але ще немає указу", - зазначив він.

Зазначимо, що з січня 2018 року Шмигаль займає посаду директора Бурштинської ТЕС. До цього Шмигаль перебував на посаді глави департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського на посаду очільника Львівської обласної державної адміністрації. До призначення на посаду глави Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові.

Раніше Зеленський підписав указ про призначення Павла Кириленка головою Донецької облдержадміністрації. Кириленко з 2008 року працював у правоохоронних органах, а в кінці вересня 2017 його представили як нового військового прокурора Ужгородського гарнізону.

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