Офис президента принял отставку Арестовича

При этом Никифоров не уточнил никакой информации по поводу причин увольнения Арестовича.

Напомним, 17 января Арестович написал заявление об увольнении, после его заявления об ударившей по дому в Днепре ракете, которое вызвало широкий резонанс.

Скандальное заявление Арестовича о Днепре

14 января во время очередной массированной атаки россиян одна из ракет попала по многоэтажному дому в Днепре, в результате чего погибли и получили ранения десятки человек.

В тот же день Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" заявил, что ракета, которая попала в дом, якобы была сбита противовоздушной обороной. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.

Это заявление Арестовича тут же подхватили российские пропагандистские СМИ. Даже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сослался на слова Арестовича, комментируя ситуацию в Днепре.

Заявление Арестовича вызвало осуждение в социальных сетях и призывы к Офису президента официально уволить его от занимаемой должности.

В свою очередь Арестович сначала извинился за свое заявление, однако позже "отозвал" его, опираясь на то, что он якобы высказал предположение и его неверно поняли. Но уже сегодня написал заявление на увольнение.

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