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Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человек

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Днепр, Вторник 17 января 2023 07:57
Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человек Фото: обломки разрушенного ракетой дома в Днепре разобраны на 90% (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Обломки разрушенного российской ракетой многоэтажного дома в Днепре разобраны на 90%. В результате удара погибло 40 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человек"Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них 16 детей", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человекПо словам главы Днепропетровской ОВА, в больницах сейчас находится 28 пострадавших, 10 из них – тяжелые. К тому же, 25 жителей дома разыскиваются.

Ракетный удар по Днепру: завалы дома разобрали на 90%, ищут 25 человек

По предварительным данным, в результате ракетной атаки россиян по многоэтажному дому в Днепре 14 января 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.

По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек.

Правоохранители ранее получили 46 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено, судьба 34 человек выясняется.

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