ОП подає до суду на програму "Схеми" через сюжету про Зеленського і Патрушева

Офіс президента України подає до суду на програму "Схеми" з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зокрема, Офіс президента стверджує, що інформація в сюжеті програми про цю зустріч "цілком і повністю не відповідає дійсності".

"Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто або в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався іншим способом з Миколою Патрушевим", - йдеться в повідомленні.

Також Офіс розцінив розслідування програми як "домисли та відомості з якихось таємних джерел" і маніпуляцію громадською думкою.

"Офіс президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, і припущень, зроблених на їх основі. Ми звертаємося до суду з позовом, в якому вимагати спростувань і вибачень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Зеленського закликали керівництво UA: Перший звернути увагу на поширення "інформації, яка не відповідає дійсності".

Нагадаємо, вчора в ефір вийшов випуск програми "Схеми", в якому журналісти стверджують, що Патрушев на початку 2020 року відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував Зеленський.

Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак вже назвав брехнею розслідування "Схем" про поїздку Зеленського в Оман. Крім того, в Кремлі також назвали інформацію про поїздку Патрушева такою, що не відповідає дійсності.