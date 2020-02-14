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Єрмак назвав неправдою розслідування "Схем" про поїздку Зеленського до Оману

Новини » Політика     14.02.2020 - 02:15
Єрмак назвав неправдою розслідування "Схем" про поїздку Зеленського до Оману
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За даними ЗМІ, секретар Радбезу Росії Патрушев відвідував Оман в той час, коли там перебував Зеленський

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування програми "Схеми" щодо візиту президента Володимира Зеленського до Оману. Свою думку Єрмак опублікував на Facebook.

За його словами, влада готова до спілкування з журналістами, але хотіла би відповідати на питання, "які базуються на фактах, а не припущеннях".

"Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази "за свідченням наших джерел"? Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету "Схем" в тому, що коментувати там нічого. Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення", - написав Єрмак.

Нагадаємо, за даними програми "Схеми", секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, 5 січня український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з родиною і за власні гроші.

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