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Офіс президента відмовився розглядати запит ГПУ щодо Мендель

Новини » Політика    05.07.2019 - 22:56
Офіс президента відмовився розглядати запит ГПУ щодо Мендель
Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна)

У Зеленського заявили що Генпрокуратура не мала законних підстав вимагати пояснень щодо заяв речниці президента

Офіс Президента України залишив без розгляду запит Генеральної прокуратури щодо публічних заяв Юлії Мендель - прес-секретаря Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Зокрема, в ОП відповіли, що Генпрокуратура не мала законних підстав вимагати спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря президента.

"Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України "Тимчасовий доступ до речей і документів". При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду", - написала прес-служба.

Також в прес-службі президента зазначили, що підставою для запиту про витребування документів має бути розслідування слідчим кримінального провадження. При цьому ОП посилається на статтею 1 КПК України.

ГПУ ж посилається на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів, однак в ОП вважають це помилковим. 

Нагадаємо, Генеральна прокуратура направила у середу, 3 липня, запит до Офісу президента України щодо заяв речниці глави держави Юлії Мендель. Йдеться про ситуацію, коли 6 червня 2019 у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, у результаті чого гинуть мирні жителі.

ГПУ намагалася отримати у Мендель роз'яснення про джерело такої інформації та викликала речницю президента на допит. Проте Мендель відмовилася свідчити та заявила про заполітизованість процесу.

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