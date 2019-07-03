ГПУ вимагає від Офісу президента роз'яснити ситуацію з заявами Мендель

Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна/Віталій Носач)

Генпрокуратура підтвердила допит прес-секретаря Зеленського

Генеральна прокуратура направила у середу, 3 липня, запит до Офісу президента України щодо заяв речниці глави держави Юлії Мендель. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Зазначається, що запит було скеровано у рамках кримінального провадження від 29.09.2014. ГПУ просить надати інформацію щодо спростовування чи підтвердження публічних висловлювань прес-секретаря президента Зеленського про те, що військовослужбовці Збройних сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України.

"Наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря Президента не розпочиналися", - уточнили в ГПУ.

Йдеться про ситуацію, коли 6 червня 2019 у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель повідомила, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, у результаті чого гинуть мирні жителі.

"Цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських Інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації президента України", - зазначає прес-служба Генпрокуратури.

Також ГПУ додає, що слова Юлії Мендель вірогідно будуть подані російськими представниками до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни Збройними силами України.

ГПУ уточнює, що наразі Слідчий комітет Російської Федерації розслідує понад 230 кримінальних справ стосовно осіб, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

"В межах досудового слідства у цих справах незаконно заочно пред’явлено обвинувачення близько 70 українським військовослужбовцям керівної ланки за нібито вчинені злочини, пов’язані із обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури", - роз'яснює ГПУ.

Генпрокуатура зібрала та передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду дані про невинуватість українських військовослужбовців. Разом з тим, заяви речниці президента можуть стати підставою для звинувачення ЗСУ в обстрілах.

У зв'язку із цією ситуацією Юлія Мендель була викликана 1 липня 2019 до ГПУ для допиту як свідка з метою роз’яснення її вищевказаних публічних висловлювань.

"Під час допиту вона відмовилася надавати показання, вказати джерело оголошеної нею інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим запитання не стосувалися особистого життя, а були спрямовані на роз’яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднювати офіційну позицію глави держави", - пояснили в ГПУ.

Оскільки речниця президента відмовилася свідчити, то запит щодо джерела інформації, яку озвучила Мендель, було подано до Офісу президента.

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що прес-секретарем президента Володимира Зеленського стала журналістка Юлія Мендель. Вона у різний час працювала на телеканалах ICTV, Еспрессо-ТВ і "Інтер". Писала для американських The New York Times, Politico і українського Forbes.

Зеленський оголосив конкурс на посаду прес-секретаря після перемоги на президентських виборах. Конкурс був оголошений 30 квітня. Від кандидатів вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері.