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Офіс генпрокурора повідомив бойовика "ДНР" підозра в тортурах українських полонених

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 14:57
Офіс генпрокурора повідомив бойовика "ДНР" підозра в тортурах українських полонених
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік наносив побої цивільним, погрожував вбивством, імітував розстріли і утримував їх у нелюдських умовах

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили громадянину України про підозру за фактами участі в незаконному збройному формуванні "ДНР", контрольованому Російською Федерацією, і жорстоке поводження з цивільним населенням та військовополоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік, беручи участь у діяльності так званого "Міністерства державної безпеки "ДНР", жорстоко поводився з цивільними громадянами України: завдавав їм побої, погрожував вбивством, імітував розстріли, утримував їх у нелюдських умовах.

Крім того, слідство стверджує, що він катував полонених військовослужбовців Національної гвардії України і погрожував вбивством, приставляючи пістолет до скроні постраждалих.

Наголошується, що чоловік грубо порушив Женевські Конвенції про захист цивільного населення під час війни і про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Міжнародні норми передбачають гуманне ставлення до цивільних осіб і військовополонених, забезпечення захисту і заборона застосування фізичного насильства.

Нагадаємо, контррозвідники СБУ затримали в районі проведення операції Об'єднаних сил колишнього бойовика "ДНР", який 6 років перебував у загальнодержавному розшуку. Житель Слов'янська добровільно вступив у так звану "слов'янську бригаду народної міліції ДНР", де обіймав посаду заступника командира одного із взводів.

Крім того, військова контррозвідка затримала в Донецькій області колишнього учасника терористичного угруповання "Привид", яка входила до складу так званої "ДНР".

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