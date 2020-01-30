СБУ затримала екс-бойовика угрупування "Призрак"

Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Чоловік в 2014 році приєднався до лав терористів "ДНР"

Військова контррозвідка затримала у Донецькій області колишнього учасника терористичного угрупування "Призрак", яке входило до складу так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За даними відомства, у 2014 році мешканець Бахмутського району після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку, приєднався до лав терористичної організації "ДНР". Чоловік ніс "бойові чергування" на блокпостах поблизу Сіверська у складі незаконного угрупування "Призрак".

"Після звільнення населеного пункту силами АТО влітку 2014 року він втік від бойовиків, та тривалий час переховувався на території Російської Федерації", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що колишній бойовик був затриманий співробітниками контррозвідки наприкінці 2019 року після його повернення на підконтрольну Україні територію Донецької області. Наразі бойовику повідомлено про підозру у кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ вивезла на підконтрольну Україні територію так званого колишнього "міністра" вугільної промисловості "ДНР". Чоловік дав свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донбасу.