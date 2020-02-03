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СБУ затримала бойовика "ДНР", який перебував шість років у розшуку

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 15:59
СБУ затримала бойовика "ДНР", який перебував шість років у розшуку
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Затриманий воював проти сил АТО в складі угруповання "Тайфун"

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали в районі проведення операції Об'єднаних сил колишнього бойовика "ДНР", який 6 років перебував у загальнодержавному розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що житель Слов'янська добровільно вступив у так звану "слов'янську бригаду народної міліції ДНР", де обіймав посаду заступника командира одного із взводів.

"У складі бандформування "Тайфун" бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, зловмисник брав активну участь у бойових діях під Шахтарськ, дослідно, Спартаком і Новоазовському Донецької області. У 2016 році бойовик покинув ряди терористів і поїхав в РФ на заробітки", - повідомили в СБУ.

Чоловік був затриманий під час спецоперації СБУ на митному пункті пропуску "Мілове". Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження. На даний момент він дає свідчення про участь в терористичній організації.

Контррозвідники СБУ затримали колишнього бойовика терористичної організації «ДНР»

Контррозвідники СБУ затримали у районі проведення операції Об'єднання єднаних сил колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який брав активну участь у боях на Донбасі та 6 років переховувався від українських спецслужб. https://bit.ly/2GVq23b

Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 3 лютого 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці затримали колишнього прикордонника, який знаходився в розшуку за дезертирство з березня 2015 року і переховувався на території Російської Федерації. Разом з дезертиром правоохоронці затримали його дружину - колишню співробітницю Міністерства внутрішніх справ.

Також повідомлялося, що військова контррозвідка затримала в Донецькій області колишнього учасника терористичного угруповання "Привид", яке входило до складу так званої "ДНР".

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