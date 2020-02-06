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Офис генпрокурора сообщил боевику "ДНР" подозрение в пытках украинских пленных

Новости » Общество     06.02.2020 - 14:57
Офис генпрокурора сообщил боевику "ДНР" подозрение в пытках украинских пленных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина наносил побои гражданским, угрожал убийством, имитировал расстрелы и удерживал их в нечеловеческих условиях

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании "ДНР", контролируемом Российской Федерацией, и в жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина, участвуя в деятельности так называемого "Министерства государственной безопасности "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях.

Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.

Отмечается, что мужчина грубо нарушил Женевские Конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленным, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

Напомним, контрразведчики СБУ задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика "ДНР", который 6 лет находился в общегосударственном розыске. Житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР", где занимал должность заместителя командира одного из взводов.

Кроме того, военная контрразведка задержала в Донецкой области бывшего участника террористической группировки "Призрак", которая входила в состав так называемой "ДНР".

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