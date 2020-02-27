ДБР направило звинувачення проти екс-судді по "справі Майдану"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суддя в лютому 2014 року незаконно заарештовував учасників Революції Гідності

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва у "справі Майдану". Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що екс-суддю звинувачують в незаконному арешті учасників Революції Гідності в лютому 2014 року, а також перешкоджанні організації демонстрацій.

"Екс-суддя звинувачується в постанові у лютому 2014 завідомо неправосудних постанов про обрання щодо учасників мирних акцій протестів захід у вигляді утримання під вартою (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України), а також у скоєнні незаконного перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбулися 18 лютого 2014 в центрі Києва (ст. 340 Кримінального кодексу України)", - повідомили в ДБР.

Колишньому судді загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України в місті Києві за протиправного переслідування учасників Революції Гідності. Колишній міліціонер незаконно затримав і притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинуватих чотирьох чоловік.

Також повідомлялося, що в жовтні 2019 року в Генпрокуратурі створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках.