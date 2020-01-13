Офіс генпрокурора та СБУ почали допит звільнених з полону ОРДЛО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Допити потерпілих проводяться за місцем проходження реабілітації і лікування

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України (СБУ) організував проведення слідчих дій з особами, звільненими в результаті обміну полоненими 29 грудня 2019 року з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, зараз проводяться допити потерпілих за місцем проходження реабілітації і лікування.

"Слідчі дії планується провести з усіма 76 звільненими з полону особами в самі стислі терміни без шкоди процесу їх фізичного та емоційного відновлення", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за результатами допитів вже задокументовані докази грубого порушення представниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" норм міжнародного гуманітарного права.

"зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних злочинів, передбачених ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні

Процесуальні дії із звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування в полоні, а також встановлення осіб, які вчинили відносно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями

Зазначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 чоловік, Київ - 52.

Також ЛНР" рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76.