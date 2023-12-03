Офіс генпрокурора розпочав розслідування розстрілу росіянами двох українських полонених

Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами двох українських військовослужбовців у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у Telegram.

Прокуратура уточнює, що трагедія сталася в районі селі Степове Покровського району у Донецькій області.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочате розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наголошується, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Що цьому передувало

Вчора, 2 грудня, у мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися у полон. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що інцидент є порушенням міжнародного права та проявом тероризму. Він заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило, що російські терористи розстріляли двох беззбройних українських захисників. У ЗСУ закликали міжнародну спільноту відреагувати та притягнути військове керівництво Росії до відповідальності.