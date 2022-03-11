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Маріуполь героїчно бореться, наша задача - допомагати йому у цій боротьбі, - Риженков

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П'ятниця 11 березня 2022 13:09
Маріуполь героїчно бореться, наша задача - допомагати йому у цій боротьбі, - Риженков Фото: Маріуполь героїчно бореться, задача - допомагати йому у цій боротьбі (t me)
Автор: Артем Горовенко

Маріуполь героїчно протистоїть російській агресії, тож задача України і великого бізнесу - допомогти місту у ці важкі часи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю ВВС.

"Маріуполь сьогодні - не той Маріуполь, який ми знали у 2014 році. Люди побачили, що відбувається, коли росіяни приходять і починають керувати. І вони цього не хочуть. Вони всіляко опираються росіянам", - зазначив він.

Своєю чергою, за його словами, "Метінвест" допомагає маріупольцям у цій боротьбі. Так, у бомбосховищах, розміщений у промислових цехах компанії, переховуються жителі міста.

"Понад 4 000 людей буквально живуть у бомбосховищах на наших об'єктах протягом останніх двох тижнів. Там були заготовлені харчові продукти й вода, які ми зараз розподіляємо серед мешканців Маріуполя", - додав Риженков.

Проте продукти закінчуються. "Останні шість днів ми намагаємося потрапити до міста. У нас напоготові автобуси, вантажівки з продовольством і припасами. Нам сказали, що є "зелений коридор". Але, на жаль, усі ці дні нас зупиняли військові та бої з російської сторони", - констатує Риженков.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" виділив 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України. На цю суму закуплять бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Закупівля проходитиме у декілька етапів: перші майже 3 тис. бронежилетів та 500 аптечок уже прямують до України.

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