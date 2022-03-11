Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю ВВС.

"Маріуполь сьогодні - не той Маріуполь, який ми знали у 2014 році. Люди побачили, що відбувається, коли росіяни приходять і починають керувати. І вони цього не хочуть. Вони всіляко опираються росіянам", - зазначив він.

Своєю чергою, за його словами, "Метінвест" допомагає маріупольцям у цій боротьбі. Так, у бомбосховищах, розміщений у промислових цехах компанії, переховуються жителі міста.

"Понад 4 000 людей буквально живуть у бомбосховищах на наших об'єктах протягом останніх двох тижнів. Там були заготовлені харчові продукти й вода, які ми зараз розподіляємо серед мешканців Маріуполя", - додав Риженков.



Проте продукти закінчуються. "Останні шість днів ми намагаємося потрапити до міста. У нас напоготові автобуси, вантажівки з продовольством і припасами. Нам сказали, що є "зелений коридор". Але, на жаль, усі ці дні нас зупиняли військові та бої з російської сторони", - констатує Риженков.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" виділив 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для територіальної оборони України. На цю суму закуплять бронежилети, каски та аптечки для українських бійців.

Закупівля проходитиме у декілька етапів: перші майже 3 тис. бронежилетів та 500 аптечок уже прямують до України.