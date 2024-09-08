ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина представит план победы Байдену, Трампу и Харрис, - Зеленский

Воскресенье 08 сентября 2024 20:24
UA EN RU
Украина представит план победы Байдену, Трампу и Харрис, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина работает с представителями обеих партий в США. План мира будет представлен как действующему президенту США, так и двум кандидатам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, в ходе визита в Италию он провел встречу с делегацией Конгресса США.

"Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги Президенту США Байдену и обоим кандидатам в Президенты - Трампу и Гаррис", - рассказал президент.

Зеленский считает, что сейчас главным для Украины является максимальное укрепление позиции Украины и защита городов и сел от российского террора. Также важен вопрос возможностей украинских военных на фронте.

"Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждом подразделения, которые действительно устойчиво держат позиции", - сказал президент.

"Формула мира" Зеленского

В июне в Швейцарии прошел саммит мира по "формуле мира" Зеленского, с участием 100 стран и организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.

Также, по словам Зеленского, Украина будет "удерживать" захваченную территорию в Курской области, ведь она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны. Он представит это предложение международным партнерам, в том числе США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден Дональд Трамп Камала Харрис Война в Украине Формула мира
NEWS
У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах
У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине