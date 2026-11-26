С начала полномасштабной войны на Тернопольщине резко возросло количество браков, когда зять брал у жены бывшую тещу, гораздо старше его по возрасту. Правоохранители приступят к проверке законности этих бракосочетаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергея Зюбаненко в Facebook.

"Женитьбу на тещах" проверят

Речь идет о фиктивных браках, которые мужчины призывного возраста используют во избежание мобилизации, уточнил Зюбаненко.

В 2022 году в Тернопольской области зарегистрировали 103 брака, где женщины были старше мужчин призывного возраста на 20 лет. В 2023 году таких браков было уже 276. В частности, несколько мужчин зарегистрировали браки со своими тещами.

По его словам, в феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года женился на 66-летней жительнице города Нежина Черниговской области, которая до этого времени была его тещей. В мае того же года житель Подволочиской громады расстался с женой 1979 года и заключил брак со своей тещей 1958 рождения.

"В 2024 году было зарегистрировано 145 таких браков, в 2025 - 138, а с начала 2026 года их количество возросло и насчитывает на сегодняшний день 188 браков", - говорит он.

Такие незаконные схемы, сообщил полицейский, к сожалению, носят системный характер.

"Приведу пример: в октябре 2023 года 27-летний житель Зборовской громады женился на женщине из соседней деревни 1971 года рождения. Впоследствии мужчина выехал за границу. "Любовь с разницей в 28 лет" согласно реестров продолжается до сих пор. Поверьте, что в этих списках фигурирует немало бизнесменов - "известных" в нашей области людей", - говорится в сообщении.

Поэтому полиция будет проверять на законность регистрацию таких браков и другие вызывающие сомнения схемы уклонения от мобилизации.

"Основная задача - выявлять тех "дельцов", которые пытаются заработать на подобных сделках, и документировать их действия, чтобы виновные ответили перед законом", - отметил он.