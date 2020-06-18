На Закарпатті посилюють карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

На Абранському перевалі встановлюють КПВВ

У Закарпатській області посилюють карантин через зростання числа інфікованих COVID-19. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Зокрема забороняється:

організація і проведення весіль за участю більше ніж 10 осіб;

проведення масові заходи за участю більше ніж 20 осіб;

проведення поминок і ритуальних заходів з поховання померлих за участю більш ніж 10 осіб у приміщеннях і на 20 осіб на відкритому повітрі;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах з кількістю учасників понад 20 осіб;

роботу закладів дошкільної освіти;

роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;

роботу ресторанів, кафе, інших закладів харчування в закритих приміщеннях;

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом

Крім того, відновили роботу КПВВ на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп) з проведенням температурного скринінгу в'їжджають на територію області.

У Закарпатській області за минулу добу виявили 74 нових випадки зараження, п'ять осіб померли та 27 одужали, всього хворіє 1059 осіб.

Нагадаємо, за сьогоднішніми показниками, до ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей.

Крім того, в Україні виявили понад 800 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна