Жена оккупанта пожаловалась, что в РФ начали мобилизовать студентов на фронт (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По словам жены одного из окупантов, ей не нравится, что мужа и его подразделение перебросили в место с более ожесточенными боями. Кроме этого, она жалуется, что в России происходит усиленная мобилизация. Там стали забирать на фронт студентов.

"Читаю целый день, студентов забрали, тех забрали на недостающих позициях, всех опрокидывают", - рассказывает она.

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