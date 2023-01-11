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Литва о вступлении Украины в НАТО: нельзя вычеркивать из повестки дня

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Литва, Среда 11 января 2023 19:42
Литва о вступлении Украины в НАТО: нельзя вычеркивать из повестки дня Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 января, во время визита во Львов, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя вычеркивать из повестки дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.

Во время сегодняшнего брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой Науседа сказал, что Литва многое делает для того, чтобы Украина смогла воспользоваться принципом "открытой двери".

Он также сообщил, что во Львове президенты обсудили гарантии безопасности, которые Украина могла бы получить на следующем саммите НАТО.

"Сегодня война продолжается, и территориальная целостность Украины нарушается. Сначала необходимо ее восстановить. В то же время членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", - подчеркнул Науседа.

Президент также выразил надежду на то, что вопросы членства Украины в ЕС смогут обсудить на уровне Евросовета во время встречи 9—10 февраля.

Напомним, сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по результатам саммита.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Столтенберг призвал страны ЕС и Североатлантического альянса усилить помощь Украине.

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