Литва о вступлении Украины в НАТО: нельзя вычеркивать из повестки дня

Сегодня, 11 января, во время визита во Львов, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя вычеркивать из повестки дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV .

Во время сегодняшнего брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой Науседа сказал, что Литва многое делает для того, чтобы Украина смогла воспользоваться принципом "открытой двери".

Он также сообщил, что во Львове президенты обсудили гарантии безопасности, которые Украина могла бы получить на следующем саммите НАТО.

"Сегодня война продолжается, и территориальная целостность Украины нарушается. Сначала необходимо ее восстановить. В то же время членство Украины в НАТО не может быть вычеркнуто из повестки дня. Мы должны согласовать алгоритмы и формулы, которые будем использовать, чтобы двигаться дальше в этом аспекте", - подчеркнул Науседа.

Президент также выразил надежду на то, что вопросы членства Украины в ЕС смогут обсудить на уровне Евросовета во время встречи 9—10 февраля.