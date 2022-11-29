ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возле Вышгорода будут раздаваться взрывы: что известно

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 12:23
Возле Вышгорода будут раздаваться взрывы: что известно Фото: возле Вышгорода будут раздаваться взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Вышгородском районе Киевской области во вторник, 29 ноября, проводятся учения для саперов. Поэтому в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Среди запланированных мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Жителей призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходить в укрытия.

Как сообщалось, в результате ракетного удара России по Вышгороду (Киевская область) 23 ноября погибли 7 человек. Еще 35 человек пострадали, в том числе 6 детей. Самой маленькой девочке 5 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Вышгород Война в Украине
NEWS
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
Украинские защитники за сутки сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24, - Генштаб
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России