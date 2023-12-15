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В одном из районов Киева горела стройка (фото)

Киев, Пятница 15 декабря 2023 16:47
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В одном из районов Киева горела стройка (фото) Фото: в Киеве произошел пожар на стройке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Столичные спасатели сегодня 15 декабря ликвидировали пожар на стройке в Дарницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня днем в Дарницком районе произошло возгорание вспомогательного сооружения на территории стройки. Во время тушения вынесен газовый баллон", - сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, пожар на площади 30 кв.м удалось ликвидировать менее чем через час.

"Причины и обстоятельства пожара будут устанавливаться правоохранительными органами", - добавили в службе.

Пожар в столице

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Также недавно в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.

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