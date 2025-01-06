Одному из руководителей российской тюрьмы, где пытают пленных бойцов ВСУ, объявили подозрение

Как отмечается, Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали военные преступления еще одного рашиста, который пытал украинских военнопленных.

Речь идет о гражданине России Алексее Хавецком - заместителе начальника "исправительной колонии №7", которая находится во Владимирской области РФ.

По материалам дела, как минимум с конца мая 2023 до февраля 2024 года чиновник лично участвовал в пытках над пленными украинскими воинами, которых заключали в российскую тюрьму.

В застенках пострадавших пытали электрическим током и натравливали на них сторожевых собак, которых россияне использовали для охраны периметра режимного объекта.

Фото: заместителю начальника российской тюрьмы объявили подозрение (t.me/SBUkr)

Также по указанию Хавецкого его подчиненные осуществляли регулярные избиения пленных, а затем оставляли их на длительное время без еды, воды и медпомощи.

Еще одним распространенным способом издевательств над пострадавшими было их содержание без теплой одежды в промерзших камерах без отопления или при низких температурах на открытом воздухе.

Используя пытки, тюремщик пытался "выбить" из пострадавших нужные оккупантам "признания" в заранее сфабрикованных делах против украинских защитников.

Кроме того, он применял физическое насилие и психологическое давление к пленным, чтобы заставить их сотрудничать в пользу РФ в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Хавецкому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что, несмотря на то что злоумышленник находится в России, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать.