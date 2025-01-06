Одному з очільників російської тюрми, де катують полонених бійців ЗСУ, оголосили підозру

Як зазначається, Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини ще одного рашиста, який катував українських військовополонених.

Мова йде про громадянина Росії Олексія Хавецького - заступника начальника "виправної колонії №7", яка знаходиться у Володимирській області РФ.

За матеріалами справи, як мінімум з кінця травня 2023 до лютого 2024 року посадовець особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами, яких ув’язнювали до російської тюрми.

У катівнях потерпілих катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак, яких росіяни використовували для охорони периметра режимного об’єкта.

Фото: заступнику начальника російської тюрми оголосили підозру (t.me/SBUkr)

Також за вказівкою Хавецького його підлеглі здійснювали регулярні побиття полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги.

Ще одним поширеним способом знущань над потерпілими було їх тримання без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низьких температурах на відкритому повітрі.

Використовуючи тортури, тюремник намагався "вибити" з потерпілих потрібні окупантам "зізнання" у заздалегідь сфабрикованих справах проти українських захисників.

Крім того, він застосовував фізичне насильство і психологічний тиск до полонених, щоб змусити їх співпрацювати на користь РФ у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зазначається, що, попри те що зловмисник перебуває в Росії, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.