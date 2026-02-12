RU

На одном из направлений много российских самолетов и КАБов: в ВСУ рассказали детали

Иллюстративное фото: главный носитель КАБ, самолет Су-34 ВКС РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне на юге Украины значительно активизировали работу авиации, в частности использование управляемых авиабомб против позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

По словам Волошина, за прошедшие сутки россияне совершили наибольшее количество авиационных атак с применением КАБов и управляемых ракет.

"Зафиксировано 25 таких ударов с применением более 100 корректируемых авиационных бомб. Также враг применял неуправляемые авиационные ракеты - более 60 штук", - отметил он.

Волошин добавил, что сложнее всего сейчас возле Гуляйполя Запорожской области. Там произошло 15 боев, в частности в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного, Цветково, где активно атакуют россияне.

На Ореховском направлении была только одна атака, в районе Степного. Что касается Александровского направления, противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Один бой был на Приднепровском направлении.

"Противник пытался осуществить какие-то штурмовые действия, но они были неудачными. Кроме того, мы провели поисково-ударные и контрдиверсионные действия, уничтожая группы врага, которые пытались инфильтрироваться", - добавил Волошин.

 

Отметим, по данным военных, российские оккупанты в последнее время не имеют продвижений на Гуляйпольском направлении. В то же время определенных успехов достигли Силы обороны Украины.

Недавно российские пропагандисты начали кричать о "контрнаступлении ВСУ". Однако аналитики пришли к выводу, что россияне преувеличили недавние успехи РФ и теперь пытаются использовать украинское "контрнаступление" как повод для отступления оккупационных войск.

В частности непосредственно Волошин в комментарии РБК-Украина рассказывал, что пропагандистские ресурсы РФ публикуют искаженные карты боевых действий, которые существенно отличаются от официальной информации Генерального штаба ВСУ.

