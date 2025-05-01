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На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск: что известно

Украина, Четверг 01 мая 2025 15:16
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На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск: что известно Фото: на одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск с 8 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск. Они будут действовать больше месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По информации польской стороны, с 8 мая до середины июня на территории пункта пропуска "Корчева - Краковец" будут продолжаться дорожные работы.

"Запланирована замена асфальтового покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном - для пассажирского со стороны Польши", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности.

"Также продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны. Рекомендуем заранее планировать маршруты", - добавили пограничники.

Также, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска:

  • "Смильница";
  • "Нижанковичи";
  • "Рава-Русская";
  • "Грушев";
  • "Угринов".

КПП "Краковец"

Пограничный пункт Корчова-Краковец - украино-польский автомобильный пограничный пункт, расположенный в Подкарпатском воеводстве, в Ярославском уезде, в гмине Радымно, в городе Корчова.

До пересечения доходит украинская международная дорога М10 с польской стороны польская автомагистраль А4, а также национальная дорога 94.

Как сообщалось, до этого в пункте пропуска "Краковец" сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в/из Украины.

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