На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск: что известно

На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск. Они будут действовать больше месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

По информации польской стороны, с 8 мая до середины июня на территории пункта пропуска "Корчева - Краковец" будут продолжаться дорожные работы.

"Запланирована замена асфальтового покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном - для пассажирского со стороны Польши", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности.

"Также продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны. Рекомендуем заранее планировать маршруты", - добавили пограничники.

Также, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: