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На одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск: що відомо

Україна, Четвер 01 травня 2025 15:16
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На одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск: що відомо Фото: на одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск з 8 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск. Вони діятимуть більше місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За інформацією польської сторони, з 8 травня до середини червня на території пункту пропуску "Корчова - Краківець" триватимуть дорожні роботи.

"Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному - для пасажирського з боку Польщі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, у зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

"Також триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку. Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути", - додали прикордонники.

Також, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску:

  • "Смільниця";
  • "Нижанковичі";
  • "Рава-Руська";
  • "Грушів";
  • "Угринів".

Як повідомлялось, до цього у пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в/з України.

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Польща ДПСУ
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