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В Киеве проверят все укрытия после аварии в школе

Киев, Суббота 23 декабря 2023 12:05
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В Киеве проверят все укрытия после аварии в школе Фото: в Киеве проверят все укрытия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Все укрытия и бомбоубежища в Киеве проверят. Такое решение было принято после аварии, которая произошла в школьном укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Проверку укрытий в столице инициировал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, вчера в каждом районе Киева были созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности. Комиссии должны проверить укрытия до 29 декабря.

Как заявляет Попко, в случае обнаружения недостатков их должны устранить в кратчайшие сроки.

Авария в укрытии в Киеве

Вчера стало известно, что в одной из школ в Соломенском районе Киева произошла авария в укрытии. Там сорвало вентиль батареи отопления. В результате чего обвалился потолок. Это произошло во время воздушной тревоги.

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в ходе инцидента дети не пострадали. По его словам, в указанном укрытии недавно был проведен ремонт, и оно прошло проверки.

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Киев школа
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