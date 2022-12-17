Иран достиг самых высоких темпов обогащения урана за всю историю страны

Иран установил рекорд по темпам обогащения урана. Мощности по обогащению вдвое превосходят суммарные уровни с момента зарождения ядерной индустрии в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency .

Во время встречи с группой иранских законодателей, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами приветствовал решение парламента принять стратегические действия по поводу санкций и защиты национальных интересов.

По его словам, решение парламента позволило повысить уровень обогащения урана таким образом, что мощности по обогащению вдвое превышают показатели за всю историю ядерной промышленности.

Эслами добавил, что производство электроэнергии на атомных станциях обеспечило страну экономической выгодой и сократило потребление ископаемого топлива. Также он убежден, что развитие ядерных наук поможет многим другим отраслям, таким как медицина и сельское хозяйство.