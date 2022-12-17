ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран достиг самых высоких темпов обогащения урана за всю историю страны

Новина українською →
Суббота 17 декабря 2022 18:08
Иран достиг самых высоких темпов обогащения урана за всю историю страны Фото: Иран достиг самых высоких темпов обогащения урана за всю историю страны (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Иран установил рекорд по темпам обогащения урана. Мощности по обогащению вдвое превосходят суммарные уровни с момента зарождения ядерной индустрии в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency.

Во время встречи с группой иранских законодателей, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами приветствовал решение парламента принять стратегические действия по поводу санкций и защиты национальных интересов.

По его словам, решение парламента позволило повысить уровень обогащения урана таким образом, что мощности по обогащению вдвое превышают показатели за всю историю ядерной промышленности.

Эслами добавил, что производство электроэнергии на атомных станциях обеспечило страну экономической выгодой и сократило потребление ископаемого топлива. Также он убежден, что развитие ядерных наук поможет многим другим отраслям, таким как медицина и сельское хозяйство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Саудовская Аравия призывает активнее действовать против наращивания Ираном ядерного потенциала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
ВСУ ликвидировали еще 420 оккупантов: новые потери россиян от Генштаба
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах