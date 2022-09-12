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В одному з сіл Сватівського району встановили прапор України (фото)

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Луганськ, Понеділок 12 вересня 2022 10:26
В одному з сіл Сватівського району встановили прапор України (фото) Фото: в одному з сіл Сватівського району встановили прапор України (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

У селі Куземівка Сватівського району Луганської області встановили український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Фото: український прапор у селі Куземівка Сватівського району (t.me/serhiy_hayday)

"Село Куземівка Сватівського району. Ранок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає", - написав Гайдай під фото.

Варто відзначити, що про входження українських військ в населений пункт поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що російські війська залишили Сватове (Луганська область). В ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції і біжать вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

Як відомо, українські війська звільнили майже всю Харківську область. Окупанти відійшли за річку Оскол у бік Луганської області.

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