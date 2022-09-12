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В одном из сел Сватовского района установили флаг Украины (фото)

Новина українською →
Луганск, Понедельник 12 сентября 2022 10:26
В одном из сел Сватовского района установили флаг Украины (фото) Фото: в одном из сел Сватовского района установили флаг Украины (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

В селе Куземовка Сватовского района Луганской области установили украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Фото: украинский флаг в селе Куземовка Сватовского района (t.me/serhiy_hayday)

"Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет", - написал Гайдай под фото.

Стоит отметить, что о вхождении украинских войск в населенный пункт пока не сообщается.

Напомним, ранее в Луганской областной военно-гражданской администрации сообщили, что российские войска оставили Сватово (Луганская область). В ходе отступления русские войска спешно бросают свои позиции и бегут вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

Как известно, украинские войска освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.

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