В одном из сел Сватовского района установили флаг Украины (фото)
В селе Куземовка Сватовского района Луганской области установили украинский флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Село Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет", - написал Гайдай под фото.
Стоит отметить, что о вхождении украинских войск в населенный пункт пока не сообщается.
Напомним, ранее в Луганской областной военно-гражданской администрации сообщили, что российские войска оставили Сватово (Луганская область). В ходе отступления русские войска спешно бросают свои позиции и бегут вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.
Как известно, украинские войска освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.
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