В одному з сіл Рівненської області обмежили в'їзд і виїзд через спалах COVID-19

Иллюстрационное фото (police.dn.ua)

В селі Зоря виявили 28 випадків зараження

В селі Зоря Рівненської області обмежили в'їзд і виїзд через спалах коронавірусу. Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про обмеження в'їзду і виїзду в селі Зоря.

Там коронавірус виявили у 28 жителів населеного пункту.

"В цей час кількість хворих COVID-19 у населеному пункті становить 28 осіб. Чотири людини госпіталізовано, у 24-х - легкий або середній стан важкості... Від сьогодні починають встановлювати блокпости. До роботи у складі КПП залучені патрульні, представники Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії і медики. Вони будуть перевіряти температуру, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, дезінфікувати транспортні засоби, які доставляють продукти харчування та ліки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, буде діяти особливий режим в'їзду і виїзду з населеного пункту. Так, на місцевих дорогах рух транспорту обмежений, крім спеціального і певного.

"З 20:00 до 8:00 в межах населеного пункту заборонено пересування громадян та рух транспорту. Рекомендується об'їзд населеного пункту, в разі неможливості буде забезпечений транзит без зупинок через село", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.