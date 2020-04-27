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В одном из сел Ровенской области ограничили въезд и выезд из-за вспышки COVID-19

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 20:07
В одном из сел Ровенской области ограничили въезд и выезд из-за вспышки COVID-19
Иллюстрационное фото (police.dn.ua)

В селе Заря выявили 28 случаев заражения

В селе Заря Ровенской области ограничили въезд и выезд из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация.

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об ограничении въезда и выезда в селе Заря.

Там коронавирус выявили у 28 жителей населенного пункта.

"В настоящее время количество больных COVID-19 в населенном пункте составляет 28 человек. Четыре человека госпитализированы, у 24-х - легкое или среднее состояние тяжести... С сегодняшнего дня начинают устанавливать блокпосты. К работе в составе КПП привлечены патрульные, представители Национальной полиции, ГСЧС, Национальной гвардии и медики. Они будут проверять температуру, проводить информационно-разъяснительную работу, дезинфицировать транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет действовать особый режим въезда и выезда из населенного пункта. Так, на местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного.

"С 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта, в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

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