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У Києві сталася пожежа в недобудованій багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 09:43
У Києві сталася пожежа в недобудованій багатоповерхівці
Фото: пожежа в недобудові в Києві (Facebook / KyivOperativ)

Пожежа сталася в Печерському районі

У Печерському районі Києва вранці 1 листопада сталася пожежа в недобудованій багатоповерхівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, у Печерському районі, орієнтовно на вулиці Бойчука сталася пожежа в недобудованій багатоповерхівці. На оприлюднених фотографіях видно стовп диму, який підіймається від недобудови.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня у Києві сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Пожежа спалахнула в будівлі за адресою вулиця Пирогова, 2 біля станції метро "Університет". Через пожежу перекривали дорогу по вулиці Пирогова в районі метро.

Також РБК-Україна писало, що після першої години ночі суботи, 1 листопада, пожежа на даху багатоповерхівки по вулиці Пирогова у Києві була ліквідована. Вогнем було охоплено площу 100 квадратних метрів. Для забезпечення безпеки з будівлі було евакуйовано 40 мешканців.

Крім того, вранці 31 жовтня в Київській області стався вибух у приватному будинку. Рятувальники встановили, що під час експлуатації газового котла стався спалах газоповітряної суміші. У результаті вибуху постраждав чоловік, який на момент інциденту знаходився в будинку.

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