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В одному з комунальних підприємств КМДА проходять обшуки

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Середа 12 травня 2021 11:04
В одному з комунальних підприємств КМДА проходять обшуки Фото: в КП "Спецжитлофонд" проводять обшуки в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Подільська окружна прокуратура разом з Управлінням спецрозслідувань (УСР) прийшла з обшуками в офіс Комунального підприємства "Спецжитлофонд" КМДА. Обшуки також проводять за адресами низки компаній та інших суб'єктів у межах розслідування розкрадань коштів на суму понад 10 млн гривень.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

Вона уточнила, що згідно з матеріалами слідства, між КП "Спецжитлофонд" та підрядним підприємством упродовж 2018-2020 років було укладено договори підряду на виконання робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж, спорудження розподільчих пунктів, трансформаторної підстанції тощо.

Не виконавши роботи у повному обсязі, підрядна організація на підставі підписаних КП "Спецжитлофонд" актів, заволоділа коштами зі столичного бюджету на 10 млн гривень.

Нагадаємо, вчора правоохоронці проводили обшуки у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" у справі про ухилення від податків при реконструкції столичних парків.

РБК-Україна повідомлялося, що вчора також проводилися обшуки у справі Віктора Медвечука. Слідчі дії відбувалися в нього вдома на вулиці Монтажників у Києві, а також в в офісі його партії "Опозиційна платформа - За життя" і в інших його будинках.

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