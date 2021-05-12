В одному з комунальних підприємств КМДА проходять обшуки

Подільська окружна прокуратура разом з Управлінням спецрозслідувань (УСР) прийшла з обшуками в офіс Комунального підприємства "Спецжитлофонд" КМДА. Обшуки також проводять за адресами низки компаній та інших суб'єктів у межах розслідування розкрадань коштів на суму понад 10 млн гривень.

Вона уточнила, що згідно з матеріалами слідства, між КП "Спецжитлофонд" та підрядним підприємством упродовж 2018-2020 років було укладено договори підряду на виконання робіт з прокладання зовнішніх інженерних мереж, спорудження розподільчих пунктів, трансформаторної підстанції тощо.

Не виконавши роботи у повному обсязі, підрядна організація на підставі підписаних КП "Спецжитлофонд" актів, заволоділа коштами зі столичного бюджету на 10 млн гривень.