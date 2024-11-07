Для водителей в Украине возобновили популярную услугу: о чем речь
Со среды, 6 ноября, сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов от водителей на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков для транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
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Как заказать индивидуальные номерные знаки
Индивидуальный номерной знак является приложением к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца.
Такие номерные знаки достаточно популярны среди автовладельцев (с начала 2024 года было разработано макетов и обеспечено изготовление 11 244 комплектов макетов).
Заказать индивидуальный номерной знак можно:
- физически - в любом территориальном сервисном центре МВД
- удаленно - онлайн через "Кабинет водителя"
Получить готовое приложение к номерному знаку госрегистрации можно также несколькими способами:
- самостоятельно - в Главном сервисном центре МВД в Киеве (в управлении стандартизации по адресу: улица Мрии, 19)
- доставкой на отделение "Новой Почты" - логистические услуги по доставке предоставляет ГП "ІНФОТЕХ" (за дополнительную плату)
Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется гражданам в срок до 40 дней.
За дополнительной консультацией в ГСЦ МВД советуют обращаться в профильный отдел по телефонам: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.
Кроме того, консультацию насчет услуг сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах ГСЦ МВД в Facebook или Instagram.
Как быстро получить ответ от сервисных центров МВД (инфографика: hsc.gov.ua)
Стоимость индивидуальных номерных знаков
Надпись на индивидуальном номерном знаке уникальна и не может повторяться.
В ГСЦ МВД уточнили, что номерной знак для легковых автомобилей может содержать от 3 до 8 символов:
- или от 3 до 8 букв
- или от 3 до 7 букв и цифр
Надпись для мотоциклов - от 3 до 6 символов (от 2 до 5 букв и цифр).
При этом индивидуальный номерной знак должен содержать не менее 2 букв.
Стоимость услуги такова:
- спецпродукция (номерной знак) для легковых авто - 340,02 грн
- спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов - 154,80 грн
- три символа (минимальный заказ) - 300 грн
- каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн
- графический элемент - 500 грн
Напомним, предоставление сервисными центрами МВД услуги по заказу индивидуальных номерных знаков было временно приостановлено с 23 февраля 2024 года.
Это было связано с ухудшением военной безопасности в местах расположения производственных мощностей завода-производителя, которые решили перенести на другую локацию.
Исходя из такой ситуации, новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков от граждан не принимались.
Между тем, мы рассказывали, сколько придется заплатить за разные виды номеров авто в Украине.
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