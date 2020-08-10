В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус

У Черкасах в дитячому садку №34 зафіксували випадок коронавірусу. У зв'язку з цим дітей, які відвідували дошкільний заклад, переведуть на двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомляється, офіційно факт зараження коронавірусною інфекцією підтвердився у суботу ввечері. Також відомо, що дитсадок закриють для проведення ремонтних робіт.

Зазначимо, що від початку доби у Черкаській області лабораторно підтверджено 14 нових випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії там зареєстровано 1 036 хворих коронавірусом.

Нагадаємо, у Львові у двох дитячих садках виявили хворих коронавірусом серед персоналу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Тернополі на карантин через спалах COVID-19 закрили дитячий садок.

Крім того, у Чернівецькій області дозволили відкрити заклади дошкільної освіти.