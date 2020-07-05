У Тернополі стався спалах коронавірусу в дитсадку

Фото: дитячий садок (mon.gov.ua)

Дитсадок тимчасово закрили на карантин

У Тернополі на карантин через спалах COVID-19 закрили дитячий садок. Коронавірус виявили у вихованців закладу.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

На коронавірус захворіли 5 вихованців однієї групи Тернопільського садочка №6.

Після виявлення хворих, дітей та працівників помістили на двотижневу самоізоляцію. За ними буде вестися медичне спостереження.

Зараз невідомо, коли знову відновлять роботу закладу.

Нагадаємо, у червні коронавірус виявили у 4 столичних дитячих садочках.

Також, коронавірус виявили у працівниці дитсадка в Ірпені.

Крім того, у Броварах коронавірус у дитячий садок занесла хвора вихователька.

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Автор: Дмитро Левицький